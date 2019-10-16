https://news.day.az/politics/1166467.html Президент Ильхам Алиев наградил Маила Ахмедова орденом "Эмек"
Президент Ильхам Алиев наградил Маила Ахмедова орденом "Эмек"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Маила Ахмедова орденом "Эмек" 3-й степени.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере библиотечного дела в Азербайджане Маил Хилал оглу Ахмедов награждается орденом "Эмек" 3-й степени.
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