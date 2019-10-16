Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Маила Ахмедова орденом "Эмек" 3-й степени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере библиотечного дела в Азербайджане Маил Хилал оглу Ахмедов награждается орденом "Эмек" 3-й степени.