Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в регион. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт организации, передает Day.Az.

Как отмечается, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик посетили регион с 14 по 17 октября.

"Сопредседатели встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване 15 октября и с Президентом Ильхамом Алиевым в Баку 17 октября и провели консультации с соответствующими министрами иностранных дел и министрами обороны в обеих столицах. В Баку сопредседатели встретились с председателем азербайджанской общины Нагорного Карабаха. В Нагорном Карабахе посредники были проинформированы местным представителем Международного комитета Красного Креста о гуманитарной ситуации. Два лидера проинформировали сопредседателей о своей недавней беседе на саммите СНГ в Ашхабаде и представили свои идеи о том, как продвинуть процесс урегулирования. Сопредседатели приветствовали перспективу принятия конкретных гуманитарных мер и мер безопасности для подготовки населения к миру и снижения напряженности", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что сопредседатели еще раз подчеркнули исключительную важность миссий по мониторингу, возглавляемых Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, в соответствии с его мандатом и многолетней практикой.

"Сопредседатели призвали стороны и впредь полностью поддерживать деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды и обеспечивать немедленное устранение любых препятствий, которые могут помешать миссиям по мониторингу. Министры иностранных дел подтвердили свое намерение встретиться снова под эгидой сопредседателя до конца года. Сопредседатели в ближайшее время отправятся в Вену, чтобы проинформировать Постоянный совет ОБСЕ и членов Минской группы", - говорится в документе.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.