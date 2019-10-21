Находящийся с рабочим визитом в Китае министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в проходящем в Пекине IX Сяншанском Форуме. Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В рамках визита министр обороны также встретился с представителями компаний "Poly Technologies" и "CETC International", входящих в оборонно-промышленный комплекс Китая.

В ходе встреч обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.