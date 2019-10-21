https://news.day.az/politics/1167626.html Азербайджан и Китай обсудили военно-техническое сотрудничество - ФОТО
Азербайджан и Китай обсудили военно-техническое сотрудничество - ФОТО
Находящийся с рабочим визитом в Китае министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в проходящем в Пекине IX Сяншанском Форуме. Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В рамках визита министр обороны также встретился с представителями компаний "Poly Technologies" и "CETC International", входящих в оборонно-промышленный комплекс Китая.
В ходе встреч обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.
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