Али Керимли должен ответить перед законом за подстрекательство людей к незаконной акции, нарушение общественного порядка в центре Баку. Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ильхам Мамедов.

Депутат отметил, что целью оппозиционной группы, не имеющей электората, является только разрушительная деятельность и предательство: "Исполнительная власть Баку выделила место для проведения мирного митинга. Однако они отказались от этого места, попытавшись провести несанкционированную акцию в центре города. Ясно, что цель была не в проведении мирной акции, а в совершении провокации. Оппозиция получает это задание из-за рубежа, народ прекрасно видит и понимает, кто есть кто, и не поддерживает эти элементы".

Мамедов подчеркнул, что Али Керимли должен ответить перед законом за содеянное: "В один прекрасный день терпение миллионов людей, которые чувствуют заботу и внимание Президента Азербайджана, иссякнет. Ведь та "демократия", которую экспортировали в другие страны, разрушила их. Только благодаря мудрой, дальновидной политике главы государства Азербайджан является островом стабильности".

Под предлогом митинга оппозиции мы вновь стали свидетелями нарушений общественного порядка и закона, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По словам депутата, митинг радикальной оппозиции носит провокационный характер: "Несмотря на то, что им было выделено место для проведения митинга, они небольшой группой подняли галдеж в центре города, что недопустимо".

Депутат добавил, что это деяние радикалов, которые не могут принять развитие всех сфер страны, ее растущий имидж, превращение Азербайджана в государство, обладающее весомым словом в мировом сообществе, исходят от непонимания реальности: "Они нацелены на то, чтобы подорвать имидж Азербайджана, нарушить стабильность в стране. Известно, что радикалы получают эти задания от своих покровителей из-за рубежа. Но и в этот раз их деятельность оказалась безуспешной. Общественность Азербайджана не только не поддержала радикалов во главе с Али Керимли, но и осудила все совершенные ими деяния".

Отметим, что члены структуры, называющей себя "Национальный совет демократических сил", 19 октября, начиная с 15:00, в составе нескольких групп, примерно из 220 человек, попытались с разных направлений пройти на площадь перед станцией метро "28 Мая". В результате мер, проведенных правоохранительными органами, противоправные действия были пресечены, были задержаны 60 человек, включая организаторов и участников незаконной акции.