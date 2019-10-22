Своими действиями 19 октября радикальная оппозиция нарушила закон Азербайджана о свободе собраний и статьи Конституции.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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