https://news.day.az/politics/1168068.html Радикальная оппозиция нарушила закон о свободе собраний и Конституцию - Сиявуш Новрузов
Радикальная оппозиция нарушила закон о свободе собраний и Конституцию - Сиявуш Новрузов
Своими действиями 19 октября радикальная оппозиция нарушила закон Азербайджана о свободе собраний и статьи Конституции.
Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
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