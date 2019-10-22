https://news.day.az/politics/1168213.html Президент Ильхам Алиев принял Шахина Мустафаева в связи с назначением его на новую должность
Президент Ильхам Алиев принял Шахина Мустафаева в связи с назначением его на новую должность
22 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Шахина Мустафаева в связи с назначением его на новую должность.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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