Поспешное заявление Европейского союза (ЕС) о митинге в Азербайджане не отражает реальности. Об этом, как сообщает, говорится в эксклюзивной статье заведующего отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, опубликованной в EURACTIV, передает Day.Az.

По словам заведующего отделом, попытка несанкционированного митинга в центральной части Баку со стороны некоторых оппозиционных групп была представлена односторонним и искаженным образом, и поспешное заявление ЕС о митинге также не отражает реальности.

"Заявления о чрезмерном применении силы и задержании десятков людей просто не соответствуют действительности", - сказал Гаджиев.

Как отмечает заведующий отделом в статье, свобода собраний в Азербайджане полностью обеспечена.

"В ответ на обращение оппозиционной группы, мэрия Баку предложила провести демонстрацию в районе Локбатан города Баку. Но так называемая оппозиция отказалась и предприняла попытку несанкционированных действий по проведению демонстрации в зоне безопасности станции метро "28 мая". Согласно закону Азербайджана "О свободе собраний", митинги и демонстрации в зоне безопасности станций метро запрещены по соображениям безопасности", - заметил Гаджиев.

Кроме того, по словам заведующего отделом, было гарантировано обращение той же группы о проведении пикета протеста восьмого октября 2019 года перед мэрией Баку.

"Но они пытались превратить его в митинг на центральной улице в часы оживленного движения. Во время митинга 18 октября 2019 года полиция Азербайджана действовала профессионально. Задержанные были освобождены после получения предупреждения. Никто не пострадал. Таким образом, заявления некоторых лиц, в том числе, высказывания председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли, о нанесенных полицией телесных повреждениях, являются ни чем иным, как ложью", - сказал Гаджиев.

Заведующий отделом, напомнил о фактах грубого применения чрезмерной силы, в том числе резиновых пуль, собак в некоторых европейских столицах против мирных демонстраций.

Гаджиев продолжил, уточнив, что партия "Народный фронт Азербайджана" является пережитком истории.

"Их политика в начале 1990-х годов привела Азербайджан на порог гражданской войны. Социально-экономическое развитие Азербайджана и всеобъемлющая программа реформ правительства оставляют их без каких-либо аргументов. Анархические уличные протесты, популизм и демагогия - единственные инструменты, которые они применяют", - сказал Гаджиев.

Гаджиев уточнил, что истинное намерение этого митинга состояло в том, чтобы изобразить излишне драматизированное театрализованное действо.

"Эти действия также были направлены на получение внутренней и международной общественной поддержки. Народ Азербайджана является источником власти, и участвует в выборах. Демократическое и стабильное развитие - это осознанный выбор Азербайджана", - подытожил Гаджиев.