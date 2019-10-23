Day.Az представляет вниманию читателей интервью вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой изданию News.ru:

Её отец - президент Азербайджана, она возглавляет сразу несколько общественных, экологических и гуманитарных организаций, пишет стихи и картины и признаётся, что порой идёт против времени. Лейла Алиева в интервью News.ru рассказала, как успеть всё и при этом не выгореть, чем ей близка Россия и каково было расти в семье лидера страны.

"Я очень люблю Москву, и я очень люблю русский язык"

- Вы родились в Москве, выросли в Баку. Какой из этих городов Вам ближе и роднее?

- Я очень люблю Москву, и я очень люблю русский язык. Я люблю ходить в театры в Москве. Я в Лондоне тоже хожу в театры часто, но, видимо, русский язык мне ближе. А самый любимый и родной город, конечно, Баку. И очень хорошо, что у нас много общего. Самое главное, самое ценное и самое общее, - человеческий фактор. То есть у нас сохранилось человеческое достоинство, понимание, правильные ценности. И хочется, чтобы дальше, у следующих поколений, эти ценности сохранялись.

- Вы очень часто бываете в других городах и странах. Что-то полезное оттуда хотелось бы в Баку увидеть?

- Везде, где бы я ни бывала, думаю: "Это красиво, здесь (в Баку - News.ru) было бы хорошо". Азербайджан - очень зелёная страна. Если отъехать от Баку на машине час, то видишь леса, реки, озёра, горы. Но в самом Баку, наверное, хотелось бы побольше зелени. И мы с программой IDEA (International Dialogue for Environmental Action - международный диалог во имя охраны окружающей среды. Организация, основанная по инициативе Лейлы Алиевой в 2011 году - News.ru) посадили более 4 млн деревьев. За последнее время в целом собираемся ещё более 600 млн деревьев посадить.

"Каждый человек и есть творчество. Всё - творчество"

- Часто говорят, что творчество - это работа, что приходится ждать музу. Что для Вас означает творчество?

- Это любовь. Любовь к жизни, к каждому дню и к каждому человеку. Когда ты видишь всё через себя. Вообще я думаю, что каждый человек и есть творчество. Всё - творчество.

- Вы считаете себя больше поэтессой или художницей?

- Лучше всего для меня - писать стихи. Я такое счастье чувствую, это ни с чем не сравнится. Рисование - это всё-таки больше отдых. А стихи сами приходят, я просто на бумагу их кладу. У меня такое ощущение, будто это и не я их пишу.

"Хочется, чтобы во всём мире в первую очередь видели в человеке человека"

- Недавно Вы открывали выставку, посвящённую мультикультурным ценностям. По Вашему мнению, для чего их проводят? И видите ли Вы результат?

- Это в какой-то степени судьба нашей страны. Она всегда была мультикультурной. Толерантность - для нас норма. Представители всех религий, культур, традиций проживают вместе, все друг друга уважают. Мы никогда не думали, что это что-то такое, чем можно гордиться. Но сегодня это становится очень важно, и хочется, чтобы во всём мире это понимали, ценили и, в первую очередь, видели в человеке человека. Географически мы расположены между Азией и Европой. Видимо, в этом какое-то предназначение есть: показать, что все вместе могут жить счастливо и мирно. Доброжелательность, уважение к гостям, понимание - здесь, в крови.

- Преемственность поколений ещё и в том, что Вы - вице-президент фонда Гейдара Алиева. В этом году фонду - 15 лет. Что заслуживает особой гордости за это время?

- Для того чтобы рассказать обо всех мероприятиях, наверное, не хватит и дня. Все сферы: и образование, и экология, и культура, и наука, и здравоохранение. Лично для меня важна экология. Высадка деревьев, защита животных, которые находятся под угрозой исчезновения, образование молодёжи, чтобы люди бережнее относились к окружающей среде. И, наверное, мультикультурализм тоже важен. Мне хочется, чтобы все в мире жили мирно и относились друг к другу с пониманием и уважением.

"В первую очередь я - дочь своих родителей"

- Не секрет, что для многих Вы, в первую очередь, - дочь президента. Не кажется ли Вам, что именно благодаря этому многие вопросы и удаётся решать? Для Вас это скорее плюс или хотелось бы большей самостоятельности?

- В первую очередь я - дочь своих родителей. Как и для любого ребёнка, для меня отец и мать - это главный авторитет, чем бы они не занимались. И, конечно, это мне очень помогает. А с другой стороны, это - большая возможность. Можно много чего делать, и поэтому нет желания останавливаться. Есть желание ещё больше делать. Если есть такая возможность, надо стараться делать как можно больше благих дел. В принципе, я считаю, что у каждого человека эта возможность есть, главное - просто уметь её увидеть.

- Вы ждёте одобрения отца? Для Вас это важно?

- Очень важно. Но, важнее всего - это, когда я делаю что-то, и вижу, что приношу пользу. Это на первом месте.

- Какими-то наставлениями матери или отца сейчас руководствуетесь?

- Любовь, понимание. У нас все друг к другу относятся с уважением и любовью. Они (родители - News.ru) не смотрели на нас как на "наших детей". Они смотрели на нас, как на людей цельных. И это самое главное. Я также стараюсь обращаться с моими детьми. Своих детей я слушаю. Это не какая-то моя собственность, это отдельные люди, которых надо уважать. Мне кажется, у них много чему можно научиться. Это очень важно. Любовь - на первом месте.

"Когда у тебя застой и нет движения, ты устаёшь"

- У Вас каждый день по несколько встреч и мероприятий. Как Вы успеваете всё и не выгораете?

- Иногда я перебарщиваю, но я стараюсь себе напоминать, что надо о себе тоже заботиться. Мне кажется, правильные мысли, питание, движение - это лучшее лекарство. Я больше устаю, когда я ничего не делаю. Потому что, когда у тебя застой и нет движения, ты устаёшь. А когда ты всё время в движении, ты даже, мне кажется, идёшь против времени, его замедляешь в какой-то степени.

- Какой Вы себя видите, если заглянуть на 10 лет вперёд?

- Главное - оставаться человеком. Это - главное достижение для нас всех. А так, конечно, очень много планов, дел. Я бы очень хотела, чтобы больше людей, молодёжи понимали, насколько сильно они могут использовать свой потенциал, насколько большую они могут приносить пользу. Мне кажется, мы ради этого живём, чтобы творить добрые дела. Иногда, может быть, не хватает решительности. Может быть, не хватает смелости. Я думаю, что в основном все мечтают и желают помогать, но иногда мы боимся это делать. Боимся, что нас обманут или помощи будет слишком много. Но так не работает. Добрых дел не бывает много, и там нет лимита.