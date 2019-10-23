23 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Джавадом Зарифом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отметив, что Азербайджан и Иран связывают дружественные и добрососедские отношения, глава государства подчеркнул, что нынешний уровень нашего сотрудничества вызывает удовлетворение.

Президент Ильхам Алиев отметил большие возможности для сотрудничества между нашими странами в рамках транспортных коридоров Север-Юг, Юг-Запад. Глава государства отметил роль Межправительственной совместной комиссии в развитии торгово-экономических связей между Азербайджаном и Ираном и подчеркнул, что комиссия и дальше продолжит свою деятельность в том же составе.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Джавад Зариф передал главе нашего государства искренние приветствия и добрые пожелания Президента Хасана Роухани. Сообщив, что Президент Хасан Роухани в ближайшие дни посетит Азербайджан для участия в предстоящем в нашей стране XVIII Саммите Движения неприсоединения, он отметил, что встреча с главой нашего государства в рамках визита внесет вклад в дальнейшее развитие связей.

Джавад Зариф выразил уверенность в том, что Бакинский Саммит Движения неприсоединения будет организован азербайджанской стороной на высоком уровне, и председательство нашей страны в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах будет успешным.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Исламской Республики Иран, просил передать и его приветствия Президенту Ирана и отметил, что с удовлетворением ожидает встречу с Президентом Хасаном Роухани в рамках предстоящего в Баку Саммита Движения неприсоединения.