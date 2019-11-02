Отношения Пакистана и Азербайджана имеют глубокие корни и прошли испытание временем.

Об этом сказал в беседе с Day.Az директор Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы Пакистан-ШОС, известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур.

Наши страны, отметил эксперт, поддерживали и поддерживают друг друга на всех международных, национальных и региональных форумах. Пакистан никогда не признавал Армению, учитывая сильную братскую связь и особенно учитывая зверства армянских войск в отношении азербайджанцев Нагорного Карабаха.

"Президент Пакистана Ариф Алви недавно побывал в Баку для участия в саммите Движения неприсоединения. В кулуарах господин Алви встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провел откровенные дискуссии по вопросам двусторонней повестки. Масштабы отношений между Пакистаном и Азербайджаном в последнее время расширяются, и особый акцент делается на экономическое и стратегическое сотрудничество", - сказал пакистанский эксперт.

Мухаммад Асиф Нур отметил, что военно-техническое сотрудничество двух стран имеет большие перспективы. Пакистан в настоящее время продолжает поставку Азербайджану 10 военно-тренировочных самолетов "Супер Мушак". Эти самолеты внесут свою лепту в повышение обороноспособности Азербайджана и стратегического баланса в регионе.

В Пакистане создан развитый военно-промышленный комплекс, и все виды вооружений выпускаются с учетом новейших технологий, подчеркнул Нур.

По словам нашего собеседника, армия Пакистана имеет хорошую подготовку и большой боевой опыт. В войне против терроризма Пакистан потерял 70 тысяч человек.

"Пакистан готов противостоять всевозможным региональным и международным угрозам и возникающим вызовам. Сотрудничая в военно-технической сфере, наши страны фактически поддерживают друг друга на политическом и стратегическом уровнях", - подчеркнул пакистанский эксперт.

Лейла Таривердиева