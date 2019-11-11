Многих интересует вопрос - почему конгрессмен Адам Шифф так старается, услуживая армянам? Почему этот деятель поддерживает армянскую ложь, закрывая глаза на правду? Почему его не беспокоит судьба миллиона азербайджанских беженцев и этнические чистки, устроенные армянами в Карабахе?

Ответ на все эти вопросы прост - доллары. Доллары армянские и в большом количестве.

В Twitter опубликован список подачек, полученных Шиффом за десять лет от армянства. Сумма, надо сказать, не так уж велика - $366,000. Либо конгрессмен сам продешевил, либо хозяева у него жадные. Даже удивительно, что любимчик армянского агитпропа продал душу за столь малую сумму. Но не стоит забывать, что покровительство диаспоры выражается не только в деньгах. Благодаря армянской поддержке Шифф просто держится за свое место в Конгрессе и сегодня даже имеет наглость инициировать кампании против президента США.

Данные взяты из книги Рауля Ловери "Армянское лобби и внешняя политика США". Книга содержит всесторонний анализ армянского лобби в Штатах и раскрывает его влияние на внешнюю политику США.

Кстати, напомним, что Адам Шифф был единственным лоббистом, который принял приглашение на митинг Никола Пашиняна в Лос-Анджелесе. Прочие лоббисты из Конгресса армянского премьера проигнорировали.

Зульфугар Ибрагимов