В декабре этого года ожидается визит министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Азербайджан.

Об этом сказал посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В рамках недавней встречи министров иностранных дел в Стокгольме, проведенной в связи с 10-летним юбилеем программы ЕС "Восточное партнерство", министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с украинским коллегой Вадимом Пристайко. Мамедъяров пригласил главу МИД Украины в Азербайджан. Визит в Баку запланирован на декабрь. Он заложит основу для визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан", - сказал Худиев.