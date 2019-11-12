https://news.day.az/politics/1174971.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики ОАЭ - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики ОАЭ - ФОТО
12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султаном бин Саидом аль-Мансури.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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