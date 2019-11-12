12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султаном бин Саидом аль-Мансури.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется