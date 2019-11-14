https://news.day.az/politics/1175728.html Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе деятелей культуры России
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе деятелей культуры России
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры за заслуги в укреплении культурных связей между Азербайджаном и Россией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится, что за заслуги в укреплении культурных связей между Азербайджаном и Россией следующим деятелям культуры России присваиваются почетные звания Азербайджана:
"Заслуженный деятель искусств"
Магомедову Джамбулату Мусаевичу
"Заслуженный артист"
Гаджиевой Фатиме Тагировне
Хадулаеву Мутаю Хадулаевичу.
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