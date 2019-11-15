Арест нескольких членов партии "Мусават", обвиняемых в том, что они занимались "эмиграционным бизнесом" в Германии, - пятно для Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

Гулиев отметил, что очень стыдно, что азербайджанцы занимались там такими незаконными делами: "Азербайджанские власти, правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА), азербайджанская интеллигенция стараются проводить работу, направленную на укрепление имиджа государства на международной арене, представлять народ как культурную, цивилизованную нацию, уважающую демократические права. Однако то, что некоторые граждане Азербайджана от радикальной оппозиции занимаются незаконной деятельностью в Европе, безусловно, создает негативное мнение обо всем народе".

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