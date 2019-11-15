Шииты и сунниты в Азербайджане живут в условиях дружбы и равенства. Они живут не как представители двух различных религиозных течений, а одного целого.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель департамента по диалогу с Исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана Халед Акаше, выступая на II пленарном заседании в рамках II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров.

"Я призываю другие государства брать пример с Азербайджана. Это очень эффективный метод", - отметил он.

Х.Акаше отметил, что в Азербайджане мирно проживают представители и других религий.