https://news.day.az/politics/1175920.html Ватикан призвал страны мира брать пример с Азербайджана
Ватикан призвал страны мира брать пример с Азербайджана
Шииты и сунниты в Азербайджане живут в условиях дружбы и равенства. Они живут не как представители двух различных религиозных течений, а одного целого.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель департамента по диалогу с Исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана Халед Акаше, выступая на II пленарном заседании в рамках II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров.
"Я призываю другие государства брать пример с Азербайджана. Это очень эффективный метод", - отметил он.
Х.Акаше отметил, что в Азербайджане мирно проживают представители и других религий.
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