Альянс азербайджанцев Германии (AAD) выступил с обращением к соотечественникам, проживающим в ФРГ в связи с депортацией группы азербайджанских граждан, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении говорится: "Альянс азербайджанцев Германии является независимой неправительственной организацией, официально зарегистрированной в ФРГ, действующей в рамках сотрудничества с правительством и неправительственными структурами Азербайджана, а также в координации, с соответствующими институтами Германии. Со дня учреждения AAD координирует работу более 30 диаспорских организаций в ФРГ, стремясь оказывать поддержку всем проживающим здесь соотечественникам, независимо от их политической, религиозной и национальной принадлежности, изучать их проблемы и помогать в их решении. В трудные времена для соотечественников, эмигрировавших в Германию по политическим или иным мотивам, Альянс оказывал им материальную и моральную поддержку, делал все возможное, чтобы они не оставались без помощи. В своей деятельности Альянс всегда старался руководствоваться идеями азербайджанства, укреплял имидж Азербайджана в Германии и других европейских странах, агитировал азербайджанцев содействовать достижению этих целей".

В обращении подчеркивается, что некоторые соотечественники попадаются на удочку дельцов: "По проведенным Альянсом наблюдениям, некоторых наших соотечественников, которые различными путями приехали в Германию, или обманом привезены сюда разными дельцами (лицами, торгующими мигрантами), эти мошенники заставляют принимать избыточные дозы лекарственных препаратов, наносить себе увечья режущими предметами или предпринимать другие бесчеловечные действия, чтобы получить право на проживание в Германии и избежать депортации. Понятно, что это мошенничество направлено на то, чтобы не возвращать средства, полученные от эмигрантов за возможность пребывания в Германии и его растягивание. Каждый должен знать, что такие бесчеловечные действия, неподобающие гражданам Азербайджана, бесполезны в деле получения права на проживание в ФРГ, и в целом недопустимы. По законодательству Германии, подобные случаи считаются юридическим прецедентом.

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