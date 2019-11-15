Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Сулатана Дадашова орденом "Эмек" 3-й степени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении отмечается, что за длительную плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане Султан Тофиг оглу Дадашов награждается орденом "Эмек" 3-й степени.