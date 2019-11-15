https://news.day.az/politics/1176108.html Президент Ильхам Алиев наградил Султана Дадашова орденом "Эмек"
Президент Ильхам Алиев наградил Султана Дадашова орденом "Эмек"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Сулатана Дадашова орденом "Эмек" 3-й степени.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении отмечается, что за длительную плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджане Султан Тофиг оглу Дадашов награждается орденом "Эмек" 3-й степени.
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