https://news.day.az/politics/1177641.html Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении отмечается, что по случаю 70-летия города Сумгайыт и за заслуги в социально-экономическом развитии города группа лиц награждается орденами и медалями.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
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