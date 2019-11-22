Отношения между РФ и Азербайджаном в гуманитарной сфере находятся на самом высоком уровне, рассказал замминистра образования республики Фирудин Гурбанов на полях X Российско-Азербайджанского межрегионального форума. Мероприятие стартовало в Москве.

По его словам, об этом говорит интенсивное сотрудничество стран в области образования, культуры, молодежной политики и социальной сферы, передает Day.Az со ссылкой на News.ru.

В Азербайджане уделяется очень большое внимание русскому языку, и с каждым годом оно только растёт. Сегодня более чем в трёх тысячах азербайджанских школ русский язык изучается как иностранный, около 350 школ ведут обучение только на русском языке, а это более чем 130 тыс школьников, - заявил Гурбанов.

Он добавил, что свыше 70% специальностей имеют русский сектор преподавания. В Азербайджане действуют два филиала российских вузов - МГУ и МГМУ. В Дербенте (Дагестан) работает филиал азербайджанского Экономического университета.