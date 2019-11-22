Фарид Шафиев: Необходимо донести до общественности, что в Армении царит расизм - ФОТО
Вопрос Гарегине Нжде необходимо держать в центре внимания и это не должно носить временный характер.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Центр анализа международных отношений, об этом сказал его председатель Фарид Шафиев в ходе мероприятия на тему "Армяно-нацистское сотрудничество", организованного Центром авиационных исследований в Анкаре, передает Day.Az.
По его словам, после смены власти в Армении, получившей название "бархатной революции", армяне старательно позиционируют себя либералами и реформистами.
"Необходимо донести до общественности, что в Армении царит расизм. Есть нужда в исследователях для лучшего изучения внутренней среды в Армении", - сказал Шафиев.
Выступивший после профессор Университета Erciyes Гафар Чахмаглы сообщил, что из-за отсутствия реальных армянских героев на протяжении веков, они объявляли своими героями тех, кто осуществлял теракты против Азербайджана и Турции.
"Гарегин Нжде выдвинул идею "цехарконизма". А это значит власть религии. Согласно этой идее, армяне - исключительная "сверхнация". дея "цехарконизма" совпадает с нацистской идеологией. Сегодня в Армении эта идеология стала государственной", - сказал Чахмаглы.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре