Эффективность работы муниципалитетов в Азербайджане оставляет желать лучшего, их полномочия находятся на самом низком уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Фазиль Мустафа во время выступления на церемонии открытия "Гендерной муниципальной академии".

По его словам, в связи с тем, что муниципалитеты не развиты должным образом, трудно привлечь людей в участию в муниципальных выборах. Муниципалитеты в Азербайджане сегодня имеют скудные финансовые возможности, недостаточный бюджет.

"Когда муниципалитеты были созданы, их деятельность заключалась в заключении сделок по купли-продаже земельных участков. А теперь, когда земельные ресурсы иссякли, они превращаются в бездейственную структуру. Мы должны возродить их, потому что усиление муниципалитетов - это усиление государства, снижение нагрузки на государственный бюджет", - сказал Мустафа.

Он добавил, что несмотря на достаточное количество активных женщин в Азербайджане, они не могут использовать это во благо жизни общества. Депутат подчеркнул, что показатель участия женщин в Милли Меджлисе составляет 14 процентов и это низкий показатель.