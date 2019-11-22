США приветствуют недавно завершившийся обмен визитами журналистов из Армении и Азербайджана при содействии личного представителя действующего председателя ОБСЕ, передает Trend со ссылкой на сообщение, опубликованное на странице Миссии США в ОБСЕ в Твиттер, передает Day.Az.

"Такие меры, как данный обмен, готовят население к миру и уменьшают напряженность", - говорится в сообщении.