https://news.day.az/politics/1178400.html США приветствуют недавно завершившийся обмен визитами журналистов из Армении и Азербайджана
США приветствуют недавно завершившийся обмен визитами журналистов из Армении и Азербайджана
США приветствуют недавно завершившийся обмен визитами журналистов из Армении и Азербайджана при содействии личного представителя действующего председателя ОБСЕ, передает Trend со ссылкой на сообщение, опубликованное на странице Миссии США в ОБСЕ в Твиттер, передает Day.Az.
"Такие меры, как данный обмен, готовят население к миру и уменьшают напряженность", - говорится в сообщении.
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