В самом центре Риги, на Центральном рынке, совсем как в девяностые, все еще работает большая и структурированная сигаретная мафия, с которой никому не удается справиться. Фраза "сигареты, сигареты" непрерывно звучит, если зайти на рынок со стороны вокзала. Команда передачи "Запрещенный прием" (Aizliegtais paņēmiens) смогла проникнуть в этот бизнес, выяснив, как он работает и сколько миллионов евро проходит мимо бюджета. При этом месячные доходы одной "точки" составляют около 12 тыс. евро.

Как передает Day.Az, об этом пишет латвийское издание Latvijas Sabiedriskie Mediji (LSM.LV).

На территории Центрального рынка между туннелем на вокзал и мясным павильоном торгуют различной одеждой. И сигаретами. Эту часть базара руководство Рижского центрального рынка сдает в аренду предприятию Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta, которым руководит Вилнис Висорс. Ему принадлежат различные места общепита на территории рынка. Владельцами предприятия являются Виктор Баклагин, Зане Вилцане, а еще половина принадлежит некой 29-летней Радмиле Орловой.

Чтобы попасть в эту часть рынка, команда "Запрещенного приема" создала легенду: мать-предприниматель, которая возит одежду из Польши, ее помощник - сын, а также нанятая продавщица. "Разделение" мест на предприятии Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta организовала некая Ирина; аренда будочки обходилась в 360 евро плюс электричество, а место под крышей - по пять евро в день за метр. Там нужно арендовать на определенный срок - месяц, две недели, платить нужно каждый день.

Так "мать предприниматель" с помощниками получила место, где торговать майками и леггинсами. Вообще для этого нужна фирма или статус самозанятого лица, но для Ирины это было неважно. Главное, вовремя платить аренду, которую ежедневно собирали в 11-12 утра. Если продавца нет на месте - нужно оплатить и прошлый день.

Получив место под продажу одежды, в скором времени удалось познакомиться и с соседями. И буквально напротив оказался пункт нелегальной торговли сигаретами.

Акула Тигран

Постепенно удалось познакомиться и с нелегальными торговцами. Артур продает сигареты блоками, которые прячет в соседней будке с жалюзи. По воскресеньям на работе его заменяет мама Инеса.

Андрей торгует пачками сигарет, работая в тандеме с Артуром. Если клиенту нужны пачки, Артур посылает его к Андрею. И наоборот.

В бизнес по продаже сигарет вовлечена и мама Андрея Людмила. Она продает одежду, но параллельно присматривает за жалюзи, где находится тайник с сигаретами.

А еще есть Тигран. Он ничем не торгует, у него практически никогда нет сигарет, но он является владельцем "точки" и присматривает за Артуром и Андреем.

Тигран является акулой этого бизнеса, на рынке работает с 1993 года. Когда-то на его "точке" торговали и спиртом, но теперь нет, потому что за это полагается уголовная ответственность, а за сигареты, если их, конечно, не горы, грозит только административный штраф.

Всего таких "точек", как у Тиграна, на территории рынка с десяток. У каждой свой хозяин, а также некий босс, который стоит выше Тиграна.

По-латышски Тигран не говорит, не понимает, но как работодателя его описывают положительно. Например, если нагрянет полиция и конфискует товар, он не требует за него денег со своих торговцев, хотя это практикуется на других точках. Правда, во время операции команда "Запрещенного приема" зафиксировала момент, когда Тигран и Артур весьма жестко "воспитывали" Андрея, поскольку он продал сигареты, а деньги куда-то потратил.

Штрафы большие, но их никто не платит

Андрей не раз становился мальчиком для битья, но он старается, поскольку не хочет лишиться работы. Он признает, что работать трудно "из-за полиции и охранников".

"Очень большие штрафы. Охранники разные. Есть те, кто берет деньги, есть те, кто отнимает сигареты", - рассказывает Андрей.

"Рейды проходят каждый рабочий день. Мы уже знаем - издалека смотрим, кто-то идет. Тигран тоже помогает. Все связываются, все знают, они там или тут. Пока я не знал полицейских в лицо, я попадал каких раз пять за три месяца. Выписывали протоколы. На 700 евро", - раскрыл нюансы "работы" Артур, который уже отработал тут пять месяцев.

Он рассказал, что практически все хозяева "точек" армяне.

Центральный рынок регулярно посещают сотрудники разных отделов полиции, чтобы торговцы не могли наладить регулярные отношения с полицейскими. Но торговцы чуют полицию за версту и стараются сделать все, чтобы их не поймали. И не из-за штрафов, а потому что полиция может отнять товар. А это означает реальную потерю денег. К тому же, пока выписывается протокол, торговец теряет время. А значит, и деньги.

Почти у каждого торговца штрафы на тысячи евро. Но они не собираются их платить, а взыскать их с них невозможно.

За первый раз штраф минимальный - 70 евро, за повторное нарушение - максимальный, 700 евро. Однако торговцы не собираются работать легально. И в некотором смысле не могут выйти из этого замкнутого круга.

Чтобы снизить риски и не потерять товар в случае прихода полиции, разработаны целые схемы, чтобы в одном месте не было слишком много сигарет.

Например, на рынок привозят 20 блоков сигарет, которые хранят в некоем модульном доме, который закрывается на замок. За жалюзи хранятся только пять блоков сигарет. Ключа там нет. Есть еще один тайничок, где хранятся пачки сигарет. И пачки, и блоки циркулируют по цепочке. Когда в большом тайнике заканчиваются блоки, привозят еще, но не более двадцати. В день одна точка продает в среднем 70-120 блоков сигарет.

Руководство рынка ничего не может сделать

Охрана рынка, сидящая за мониторами системы видеонаблюдения, разводит руками. Говорят, "контролируем, сколько можем", что "нужно больше вовлекать полицию, у них больше власти, чем у нас", поскольку охранники не могут ни задержать торговцев, ни конфисковать товар.

За территорию отвечает частный подрядчик, а не администрация рынка, а охранники, хоть и видят всю эту торговлю, сделать ничего не могут. И если бы торговцы были на их стороне, тогда они бы с этой ситуацией справились.

Действительно, на территориях, которые обслуживает сам Rīgas Centrāltirgus, сигаретами никто не торгует. По крайне мере, в таких объемах.

У арендатора - компании Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta - собственных работников охраны нет.

Чтобы выяснить отношение правления рынка к происходящему, засланный передачей "активный гражданин" отправился к администрации, где на какое-то время к разговору присоединился и сам председатель правления Рижского Центрального рынка Артис Друвиниекс. Он тоже рассказал, что территория, где ведется торговля сигаретами, не является частью рынка.

"Проблема в том, что у нас такие нормативные акты. На них составляют протоколы, назначают штрафы, у некоторых уже долг в 15-20 тыс. накопился. А доходов у них нет, взять с них нечего", - говорит Друвиниекс.

По его словам, администрации рынка эта ситуация очень не нравится, это вредит репутации рынка, никто с этим не справляется, а решать проблему нужно на государственном уровне.

Впрочем, именно администрация отвечает за то, кому сдавать территорию в аренду, а договор с любым арендатором можно расторгнуть.

Договор с Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā заключен в 1998 году и неоднократно продлевался.

Как работник "Запрещенного приема" проник в нелегальный сигаретный бизнес

Однажды с торговцем "будочки", якобы сыном хозяйки, заговорила мама Артура, спрашивала, не хочет ли он заработать у Тиграна, и дала его номер телефона. Уже вскоре он встретился с Тиграном в Плявниеках. Разговор был коротким. Нужен еще один человек.

"Мне нужен нормальный парень, надежный, кому можно довериться. Сперва я не хочу, чтобы ты был на рынке. Мне нужно, чтобы ты был на улице, в машине. [..] Я, например, заказываю тебе товар, ты садишься в транспорт, ставишь машину в отдалении от рынка. Ну, как я делаю - садись в транспорт, принеси сумку, сбрось и уходи", - пояснил Тигран.

Это работа, которой занимается сам Тигран. Но сам уже не хочет, нужны более молодые ноги. Так участник команды передачи стал поставщиком для бизнеса Тиграна.

Каждое утро Тигран привозил с какого-то большого склада в центр Риги машину, в которой было не менее 70 блоков сигарет. Машину оставляли неподалеку от рынка. Если возникала необходимость, сигареты доставлялись на базар партиями примерно по 20 блоков.

Главное - нужно ждать звонка Тиграна. Связь с Тиграном поддерживалась через мобильное приложение Telegram, которое считается более надежным, чем Whatsapp или Facebook. Если доставленной Тиграном нормы не хватало, помогала его жена, которая привозила еще сигарет.

За эту работу Тигран обещал платить по 30 евро в день или 900 евро в месяц на руки. Выходных нет, а рабочий график как у чиновника - с девяти до шести.

Тигран обещал, что со временем можно будет работать и на самом рынке, но до того нужно научиться "почуять ментов", а наиболее частых гостей узнавать в лицо. Издержки профессии - необходимо считаться с административными штрафами - будут долги, а тогда возможности официального труда будут ограничены. Найти работу будет можно, но с официальной зарплаты будут взыскивать штрафы приставы, а потому работать официально будет невыгодно.

С каждым днем Тигран доверял новому работнику все больше, а временами даже делился геройскими рассказами своей команды: "У Артура штрафов на 35 тыс. евро, у того цыгана - на 100 тыс. евро, у Светы на 90 тысяч".

Пару раз Тигран поручал работнику попробовать поторговать сигаретами на рынке, а дважды брал с собой на более крупный пункт погрузки сигарет. Один такой пункт, как оказалось, находится в Deglava biznesa centrs на ул. Деглава. Второй - прямо напротив, ресторан армянской кухни Erebuni.

Кому и насколько большие взятки платят на рынке? Запрещенный прием выяснил, что отдельные работники охраны Центрального рынка ежедневно взимают с каждой "точки" по пять евро - это около 50 евро в день. Плюс, в месяц им нужно поставить 50 блоков сигарет.

Прибыль в 600%

Практически все продаваемые во время операции сигареты были из Белоруссии. У них даже была белорусская акцизная марка, но они все равно очень дешевые.

Например, сигареты NZ, обычные - их оптовая цена за пачку составляет 50 центов. В Латвии конкретную пачку в официальном магазине не купить, а нечто похожее в Латвии будет стоить порядка трех с половиной евро. Таких показателей прибыли - в 600% - нет ни у одного официального бизнеса.

Конечно, получение этой прибыли делится на несколько этапов. Когда сигареты нелегально провозят в Латвию, они нелегально хранятся на крупных складах, откуда маленькими ручейками растекаются к покупателям.

В рознице цена нелегальных сигарет, сравнивая с магазинными ценниками, отличается примерно на евро.

По информации "Запрещенного приема", Тигран покупает один блок, в котором находятся 10 пачек сигарет, примерно за 14 евро. Артур продает его уже за 21 евро, а с каждого блока получает от Тиграна 1,2 евро.

Поставщику платят по 30 евро в день - за доставку блоков из машины. Андрею Тигран ничего не платит, поскольку он получает свою прибыль, продавая пачки в розницу. Примерно по 2,5 евро. Торговля идет каждый день, а в средний объем продаж составляет 75 блоков.

Таким образом, продавец блоков Артур ежемесячно зарабатывает около 2700 евро.

Доходы торгующего пачками Андрея составляют около 40 евро в день. Это около 1200 евро в месяц.

Поставщику в месяц выплачиваются 900 евро.

При этом доходы Тиграна, если вычесть выплаты работникам, составляют около 12 тыс. евро. Впрочем, Тиграну еще нужно платить за топливо, за тайники, а также оплачивать другие расходы.

Мимо бюджета

Ежемесячно одна "точка" на Центральном рынке продает около 2250 блоков. В одном блоке десять пачек. При этом десять "точек" сообща продают около 22,5 тыс. блоков в месяц.

Если блок продается за 21 евро, ежемесячные доходы составляют 470 тыс. евро. В год - около 5,6 млн. евро.

Никто не платит ни НДС, ни акцизный, ни какой-либо другой налог.

Сейчас ставка акцизного налога на 1000 сигарет составляет 114 евро. В пересчете на количество продаваемых блоков получается, что в год бюджет не получает акцизный налог примерно на полмиллиона евро, НДС - на 1,7 млн. евро. Следовательно, в сумме мимо бюджета проходят 2,2 млн. евро.

Если же подсчитать еще и неуплаченный подоходный налог с населения, который другие жители Латвии платят, то общая сумма неуплаченных налогов приближается к 4 млн евро. И это только с десяти торговых "точек".

По итогам выясненного "Запрещенным приемом" участие в спецоперации приняла Госполиция. Среди задержанных и работники охраны Центрального рынка.