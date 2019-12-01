30 ноября в поселке Ипсала в турецкой провинции Эдирне состоялась церемония открытия части проекта TANAP, соединяющейся с Европой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

На церемонии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый Президент Турецкой Республики, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган.

Уважаемые главы государств и правительств.

Дорогие друзья.

Прежде всего, хочу выразить глубокую признательность моему брату Реджепу Тайипу Эрдогану за приглашение на эту историческую церемонию и оказанное гостеприимство. Очень рад вновь находиться на братской турецкой земле.

Сегодня исторический день. Сегодня TANAP, фундамент которого мы заложили четыре года назад, достиг границы с Европой. Сердечно поздравляю всех нас по этому случаю. Уверен, что жизнь TANAP будет долгой, он принесет пользу и прогресс народам Турции и Азербайджана, соседним народам.

Четыре года назад мы вместе с моим дорогим братом Президентом Эрдоганом заложили в городе Карс фундамент TANAP. Однако путь, ведущий к TANAP, начался в 2012 году. Благодаря историческому Стамбульскому соглашению проекту TANAP был зажжен зеленый свет. Историческое Стамбульское соглашение стало возможным благодаря совместной политической воле Турции и Азербайджана, так как до принятия данного решения по TANAP в течение нескольких лет велись очень большие споры и обсуждения, связанные с транспортировкой азербайджанского газа в Турцию, а оттуда - в Европу, однако они не дали результатов. Тогда мы вместе с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом решили сами реализовать нужный нам гигантский проект, так и произошло. Присоединившаяся сегодня к данному проекту компания ВР - наш партнер. Однако основную техническую и финансовую нагрузку взяли на себя Азербайджан и Турция.

Совместная работа, проделанная до TANAP, открыла ему путь, потому что если бы в 2006 году не был сдан к эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, то сегодня вряд ли можно было бы говорить о TANAP. Лидер современного Азербайджанского государства Гейдар Алиев своими руками заложил фундамент нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а в 2006 году мы вместе с моим дорогим братом, Президентом Эрдоганом в Джейхане сдали в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. На сегодняшний день по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на турецкий и мировые рынки было транспортировано более 450 миллионов тонн нефти из Азербайджана и других государств. Из них большую часть - более 400 миллионов тонн - составляет азербайджанская, 27 миллионов тонн - туркменская, 12 миллионов тонн - казахская, 7 миллионов тонн - российская нефть. Словом, Баку-Тбилиси-Джейхан стал прекрасным инфраструктурным проектом для нефти не только Азербайджана, но и других стран, он и сегодня успешно функционирует. В 2007 году мы вновь с моим дорогим братом открыли газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, и это был еще один проект, открывший путь TANAP. Как я уже отметил, в 2015 году в Карсе началось строительство TANAP. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность всем, кто принимал участие в этом строительстве. Их самоотверженность и профессионализм сыграли большую роль в своевременной сдаче в эксплуатацию этого гигантского проекта.

TANAP является частью Южного газового коридора. Южный газовый коридор - гигантский инфраструктурный проект стоимостью 38 миллиардов долларов, состоящий из четырех проектов. Три из них - "Шахдениз" и Южно-Кавказский трубопровод сданы в эксплуатацию, а сегодня полностью вводится в строй TANAP. Реализация четвертого проекта - ТАР уже превысила 90 процентов. Уверен, что ТАР также будет своевременно сдан в эксплуатацию. Таким образом, один из крупнейших инфраструктурных проектов в Евразии - Южный газовый коридор будет своевременно введен в строй.

Должен отметить, что реализация этих проектов является плодом совместной политической воли Турции и Азербайджана. В то же время мы реализовали их с участием других стран и при финансовой поддержке частных компаний. Сегодня Южный газовый коридор объединяет 7 стран, это уже проект международного сотрудничества. Этот проект создаст мосты между странами и откроет путь к еще большему взаимопониманию. 7 стран, принимающих участие в данном проекте, - три из них являются членами Европейского Союза, - долгие годы после этого будут работать вместе и получать от этого пользу. То есть, этот проект ведет к сотрудничеству, стабильности, долгосрочному взаимопониманию, и было бы неправильным рассматривать эти проекты просто как энергетические. Должен также отметить, что наши энергетические проекты открыли путь и другим проектам. Два года назад мы с моим дорогим братом, Президентом Эрдоганом открыли в Баку железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. В настоящее время по этой железной дороге перевозятся грузы и Азербайджана, и среднеазиатских стран, и Афганистана и Китая. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс соединяет континенты. Так же, как и наши трубопроводы. Еще один проект связан с передачей электроэнергии. Азербайджан уже экспортирует электроэнергию в Грузию и Турцию. Если бы не было энергетических проектов, если бы в нашем регионе не было стабильности, взаимной поддержки, взаимопонимания, то ни один из проектов не был бы реализован.

Турецко-азербайджанская дружба и братство с каждым днем крепнут. Я не знаю сегодня других стран в мире, которые были бы так близки друг другу, как Турция и Азербайджан. Растет торговый оборот между нами. За 9 месяцев этого года торговый оборот увеличился на более чем 40 процентов и достиг 3,4 миллиарда долларов. Взаимные инвестиции свидетельствуют о нашем братстве, а также показывают, что мы полагаемся друг на друга. Мы поддерживаем экономику друг друга. До сегодняшнего дня Турция вложила в экономику Азербайджана более 12 миллиардов долларов. Азербайджан же инвестировал в Турцию 17,5 миллиарда долларов. Эти инвестиции улучшают благосостояние наших народов.

В то же время Турция сегодня является открытой страной и очень приемлемым местом для иностранных инвестиций. Благодаря лидерству моего дорогого брата Президента Эрдогана Турция добилась больших успехов как в экономической, так и политической сфере. Мы хорошо помним прежние времена. В то время Турция не могла избавиться от долга Международному валютному фонду и другим финансовым организациям, зависела от них. Экономическая зависимость волей-неволей может привести к политической зависимости. Именно благодаря проводимой Президентом Эрдоганом продуманной экономической политике Турции удалось избавиться от этой зависимости, и сегодня она говорит свое слово в мире как мощнейшая экономика. Сегодня Турция является силовым центром в мировом масштабе. Авторитет Турции растет не только в регионе, где она расположена, но и во всем мире, расширяются ее возможности, каждый должен знать и никто не должен забывать, кому эта братская страна обязана этим.

О роли лидеров в истории написано достаточно книг, созданы научные труды, бытуют различные мнения, версии. Все они имеют право на жизнь. Но история свидетельствует о том, что роль лидера во многих случаях является решающей, это неопровержимо. Сегодня могущественная Турция и ее лидер олицетворяют развитие, стабильность и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Мы рады этому, потому что сила Турции - это наша сила, успех Турции - наш успех, мы и дальше вместе будем идти плечом к плечу как две братские страны. Перед нами открыты все горизонты. Реализованные грандиозные проекты свидетельствуют о нашей силе и приумножают нашу мощь. Экономическая сила в итоге превращается в политическую силу.

TANAP и Южный газовый коридор также являются проектами энергетической безопасности. Сегодня об энергетической безопасности говорят в мировом масштабе, этот вопрос вошел в мировую повестку дня. Считаю, что здесь создан прекрасный формат сотрудничества. Азербайджан, как страна-производитель, транзитные страны и страны-потребители работают сообща. У нас одни интересы, а доход распределяется по справедливости. Еще раз хочу сказать: все эти проекты укрепляют стабильность.

Я уверен, что все совместные проекты, которые мы будем реализовывать после этого, будут такими же успешными, как TANAP, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, Турция и Азербайджан будут вместе уверенно шагать в будущее.

Да здравствуют турецко-азербайджанская дружба, братство!