https://news.day.az/politics/1180922.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой
30 ноября в поселке Ипсала турецкой провинции Эдирна проходит церемония открытия части проекта TANAP, которая будет соединена с Европой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в церемонии.
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