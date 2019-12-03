Армянское издание 7or.am сообщило, что ведущая юмористической программы, выходящей на российском телеканале НТВ, подшутила над премьером Армении Николом Пашиняном. Причиной прикола послужило странное поведение армянского премьера на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. После церемонии подписания документов любитель селфи Пашинян, не сумев, видимо, сфотографировать на фоне своей подписи, решил запечатлеть для потомков саму подпись, а заодно и подписи лидеров других стран-членов.

Отметим, что фотографию подписей глав стран ОДКБ Пашинян разместил на своей странице в Facebook, заменив ею традиционные селфи. Больше по итогам саммита в Бишкеке ему похвастать было нечем.

Зульфугар Ибрагимов