Осквернение памятника Грибоедову в Ереване - это не одиночный и спонтанный акт вандализма, а спланированная акция армянских неонацистов.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

В подтверждение своей мысли аналитик привел тот факт, что поступок националиста Шагена Арутюняна нашел широкую поддержку в соцсетях. Армянская молодежь устроила овации вандалу.

Кузнецов напомнил, что именно Грибоедову армяне обязаны своим переселением на земли нынешнего Азербайджана, в тот же Карабах. И в связи с этим случившееся в Ереване он считает символичным.

"Я бы даже сказал, что это знак судьбы, говорящий всем нынешним и будущим российским чиновникам: не связывайтесь с армянами - при случае обязательно предадут и обольют грязью память, как в случае с памятником Грибоедову. Честно говоря, после сноса мемориальной доски Нжде в Армавире я ждал чего-то подобного. Акт мести не заставил себя долго ждать, потому что в Армении сформировалось целое поколение молодежи, которое считает нациста Нжде своим кумиром и ради "отстаивания" таких своих идеалов готово идти на совершение преступлений", - сказал российский аналитик.

Олег Кузнецов обратил внимание также на следующий факт: в Армении утверждали и продолжают утверждать, что власти Армавира, дескать, не имели права требовать сноcа мемориальной доски, так как последняя располагается на территории армянской церкви.

"По сути, они требуют экстерриториальности армянской церкви в России, что есть прямое покушение на суверенитет и территориальную целостность страны. Впрочем, это не ново: армянам не привыкать выдвигать территориальные претензии к своим соседям - сначала к Турции, потом к Азербайджану и Грузии, а теперь уже и к России", - подчеркнул Кузнецов.

Что касается участия Азербайджана в борьбе с увековечением памяти армянских нацистов, то, по мнению нашего собеседника, республика имеет на это полное моральное право. Ведь, сотрудничая с нацистами, армянские националисты рассчитывали заполучить Карабах и другие азербайджанские земли.

Лейла Таривердиева