5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил в центре города Шамаха памятник Общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.

Глава государства дал соответствующие поручения.