https://news.day.az/politics/1182631.html Президент Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район - ФОТО
5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Шамахинский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил в центре города Шамаха памятник Общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.
Глава государства дал соответствующие поручения.
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