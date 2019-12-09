https://news.day.az/politics/1183604.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития России - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития России - ФОТО
9 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития РФ, сопредседателем российско-азербайджанской межправительственной экономической комиссии Максимом Орешкиным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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