9 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития РФ, сопредседателем российско-азербайджанской межправительственной экономической комиссии Максимом Орешкиным. 

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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