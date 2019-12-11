Армения последовательно - и стараясь не афишировать - уничтожает культурные связи с Россией. Политика любителя селфи Никола Пашиняна - постепенное выдавливание русского языка из страны и закрытие всего, что так или иначе связывает две страны.



Так, правительство Армении отказалось от финансирования армянской версии популярной телевизионной передачи "Что? Где? Когда?", не включив в проект бюджета Армении оплату лицензии. Как пишут армянские СМИ, передача, которая выходит в свет более 40 лет и воспитала не одно поколение одаренных, интеллектуальных людей в странах бывшего СССР, новой Армении оказалась не нужна.

Нужно отметить, что армянская телеверсия популярной игры выходила с 2002 по 2012 год - причем на русском языке. Под давлением новых властей передача оказалась под угрозой закрытия, и затем ее выпуск был возобновлен уже на армянском.



Это "Что? Где? Когда?" не спасло - популярную передачу, ставшую целым культурным пластом для всех стран бывшего СССР, молча "списали". "Видимо в приоритеты новых властей не входят интеллектуальные телепередачи, а предпочтение и финансирование отдаётся различным ЛГБТ перформансам и фильмам про трансгендеров", - пишут армянские СМИ.