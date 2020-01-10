Интенсивное развитие отношений между Россией и Азербайджаном, которое развернулось в 2019 году, продолжится и в 2020 году.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Встречи на высшем уровни, взаимные визиты глав государств, форумы, в которых принимают участие министры обоих государств - все это говорит о наличии большого количества общих тем и проектов в политической и экономической сферах, в которые одинаково вовлечены и Россия, и Азербайджан и которые целесообразно осуществлять и решать сообща, подчеркнула российский политолог.

"Одной из важнейших сфер развития государства является молодежная политика, потому что это возможности для будущего государства. Азербайджан и Россия достигли договоренности в вопросах укрепления связей между молодежью и проведении регулярных межрегиональных молодежных форумов поочередно в каждой из стран. Регулярное проведение форумов в Москве, Петербурге и Баку, несомненно, способствует развитию двустороннего сотрудничества", - сказала Ниязова.

По мнению политолога, еще более привлекательным Азербайджан для туристов из России делает безвизовый режим. Россияне признают, что Азербайджан - красивая страна с богатейшей историей, восхитительной кухней и уважительным отношением к русскому языку. В то же время и Россия привлекательна для азербайджанских туристов.

Наша собеседница особо отметила предстоящую в сентябре в Баку 4-ю Международную выставку оборонной промышленности ADEX, на которой будет продемонстрирован потенциал оборонной промышленности Азербайджана. В выставке примет участие и Россия, что говорит о признании конкурентоспособности и мощи Азербайджана, что актуально в контексте необходимости сдвинуть с мертвой точки решение нагорно-карабахского конфликта, считает Ниязова.

"У 2020 года очень хороший потенциал для усиления взаимодействия в различных областях. Очевидно, что оба государства к этому стремятся", - резюмировала российский политолог.

Лейла Таривердиева