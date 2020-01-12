Роль посредника в улаживании конфликтов и наведении мостов - одно из недостижимых мечтаний политических властей Армении. В свое время Ереван по-всякому пытался выставить себя посредником между США и Россией, между Китаем и Европой, между Востоком и Западом, между севером и югом, между Землей и Марсом. И так далее. Сегодня, когда событием номер один в мире является американо-иранский кризис, Армения старается позировать и на этом фоне.

После состоявшегося в четверг заседания правительства секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил журналистам, что Ереван пока не обсуждал вопрос посредничества между Вашингтоном и Тегераном, но если понадобится его бесценная помощь, всегда готов посодействовать в примирении сторон.

Григорян сказал это, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Хорошо, что в правительстве Пашиняна этот вопрос все-таки пока не обсуждался, но если вдруг кому-то придет в голову его поднять, интересно, как Армения и Армен Григорян представляют себе посредничество между Ираном и США? Что такое Армения, чтобы становиться площадкой для переговоров по таким серьезным конфликтам? Как правило, на роль посредников выбираются страны, имеющие вес и авторитет на международной арене, что-то значащие и обладающие правом голоса. Ничего из перечисленного у Еревана нет.

Да, Иран является единственным из соседей Армении, более или менее поддерживающим с ней прямые торговые связи. Кстати, еще несколько лет назад ирано-армянское сотрудничество развивалось и на участке госграницы ИРИ с Азербайджаном, находящемся в настоящее время под армянской оккупацией. Что касается США, то взаимоотношения с этой державой для Армении ограничиваются самым крупным в мире американским посольством, армянской фольгой и подпиткой Соросом режима Пашиняна. Тоже, знаете ли, немало...

Но уровень контактов ни с Тегераном, ни с Вашингтоном не позволяет Еревану надеяться, что его слово будет что-то значить для держав. Ни прежним, ни новым властям Армении не удалось добиться внимания и интереса американской администрации. Белый дом всегда игнорировал армянских лидеров, в связи с чем МИД Армении уже давно перестал делать заявления о готовящихся встречах Трампа с Пашиняном. Кроме того, статус форпоста России сам по себе уже исключает возможность в Армении каких-либо процессов с участием американцев.

Если сторонам понадобится площадка для переговоров, ею однозначно не станет Армения. Вряд ли о ней вообще кто-то вспомнит.

Зульфугар Ибрагимов