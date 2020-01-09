https://news.day.az/politics/1192559.html Названы азербайджанские СМИ, которые будут вести платную предвыборную агитацию
Названы азербайджанские СМИ, которые будут вести платную предвыборную агитацию
Стали известны СМИ, которые будут вести платную предвыборную агитационную кампанию в рамках внеочередных парламентских выборов, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, передает Day.Az со ссылкой Центральную избирательную комиссию.
Согласно информации, для проведения платной предвыборной агитационной кампании обратились свыше 40 СМИ. Частные телеканалы не будут участвовать в данном процессе.
С полным списком СМИ можно ознакомиться по ссылке.
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