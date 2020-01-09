Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые назначены в Азербайджане на девятое февраля, обратились 2416 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

По его словам, кандидатуры 2305 человек уже утверждены. Подписные листы забрали 2193 кандидата, 1255 - вернули эти листы в заполненном виде, из них официально зарегистрированы 689 кандидатов, 227 из которых выдвинуты 20-ю политическими партиями.