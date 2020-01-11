"Прочти и поделись!" Председатель, он же предводитель ПНФА Али Керимли именно так и не иначе начинает каждое свое вокабулярное обращение на фейсбучной странице.

Он уверен, что всяк проходящий мимо его страницы тут же бросит все дела, раскроет третий глаз и, упиваясь неземным блаженством от прикосновения к Истине, припадет к мудрости блогера местных выжженных степей оппозиции.

Сегодня А.Керимли тоже был в ударе. Как же, он с завидным постоянством обращается к космосу, призывает духов земли, приманивает элементами воздуха, дабы всяк дышащий не усомнился в безграничности его интеллектуальных способностей.

Его мощный ум, завихревший извилинами и забурливший невиданной доселе силой после получения под глаз во время незаконной акции в центре города - да, это было в прошлом году, но когнитивные отголоски того случая до сих пор отдаются пискливым эхом в высказываниях хиппующего Керимли - ныне выдал совершенное очарование в виде военно-политического ревю.

Итак, г-н Керимли, теша себя неимоверным грузом собственного величия на табуретке и уповая на свой могучий ум, на тоненьких мохнатых лапках интеллекта вынес на обсуждение свое горе по поводу "сил и слабости" азербайджанской армии.

В том, что долгожданная аналитика Керимли находится в состоянии кружевной легкости, в социальных сетях сомневались мало, и то скорее из суеверия, чтобы не подпортить председателю ПНФА его нескончаемое нытье и удовольствие от виртуальных атак на власть путем изучения проверенного временем пособия по оппозиционному фэн-шую "Теперь, когда ты заполучил меня сюда, что мы будем делать?". Знамо что.

Искрометная фантазия А.Керимли уверена, что Армения, получив от России 4 истребителя Су-30 М и заявив, что еще 8 таких же убийственных пепелацов Москва пришлет в недалеком будущем, стала грозой на небесах.

Кроме того, у Армении есть оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер М", что, оказывается, весьма и зело плохо для нас. Потому как, по словам А.Керимли, Азербайджан накупил у России "всякий военный хлам", "устаревшую технику" и вообще, "покрашенные в защитные цвета драндулеты", дышащие на ладан. И именно по этой причине, уверен председатель ПНФА, у нас вооружение и армейская техника годится исключительно для доведения до предынфарктного состояния ушлых ворон и наглых воробьев.

Если мы не прислушаемся к А.Керимли, все это лишь малая доля страшных концов, якобы ждущих нас: в общем, для начала перевооружения азербайджанской армии знаний блогера+политика, теоретически, должно хватить. А ближе к концу и середину искать можно.

Но, увы, всяко полезно напомнить Али Керимли, этому диванному аналитику и эксперту околовсяческих наук, что численность ВС Азербайджана составляет около 66 тыс. человек (без других силовых структур). На вооружении имеется более 120 танков Т-72 и 100 - Т-55, около 400 различных ББМ, 6 ПУ "Точка-У", около 400 единиц полевой артиллерии различных калибров, в том числе около 12 единиц РСЗО "Смерч" и 44−55 "Град", около 300 единиц противотанковых средств, преимущественно ПТРК "Малютка" и "Фагот". ПВО сухопутных войск насчитывает около 60 единиц различных ЗРК, 250 зенитных орудий различного калибра, а также до 150 ПЗРК. Все эти средства могут быть потенциально использованы в зоне возможного возобновления боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

ВВС и ПВО в Азербайджане объединены в единый вид и насчитывают около 7200 человек. У них на вооружении имеются несколько единиц Су-24 и Су-17м3, около 30 Су-25 разных модификаций, по одной эскадрилье истребителей МиГ-29 и МиГ-25ПД, а также около 30 вертолетов Ми-24 и 20 Ми-8 различных модификаций. Система ПВО располагает достаточно современным и многочисленным парком ЗРК. Это система ПРО "Железный купол" и ЗРК "Барак-8", 36 ПУ С-300ПМУ2, 4 ПУ С-200, 34 ПУ "Бук-М1" и "Бук-М2", мобильный ЗРК малой дальности "Тор-М2Э", ЗРК "Оса" и "Стрела-10" - всего около 70 ПУ, а также около 80 ПУ устаревших ЗРК С-125 и "Круг". Этими средствами Азербайджан может создать многослойную систему зенитного ракетного огня, как в самой зоне карабахского конфликта, так и на сопредельных территориях.

Ударные самолеты ВВС Азербайджана - это главным образом штурмовики Су-25 (свыше 30 единиц с учетом последних поставок из Грузии), несколько фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-17, оставшихся от советского времени.

Также имеется от 20 до 30 учебно-боевых самолетов L-29 и L-39 и два транспортных самолета Ил-76 (еще один на хранении). Вертолеты представлены приблизительно полусотней ударных машин (Ми-24 и новыми Ми-35М), более чем 70 транспортными винтокрылами семейства Ми-8/17 и несколькими легкими Ми-2.

ПВО, помимо С-300ПМУ-2, оснащены дивизионом израильского ЗРК Barak 8, дивизионом ЗРК С-200, а также более чем 50 пусковыми установками С-125-2ТМ "Печора-ТМ", прошедшими модернизацию в Беларуси.

Этим силам Армения может противопоставить разнобойно вооруженные силы численностью около 48 тыс. человек, 8-тысячный оккупационный корпус в Нагорном Карабахе и других оккупированных армянами территориях.

Сухопутные войска Армении составляют около 40 тыс. человек. Еще около 15 тыс. смогут выставить на случай войны карабахские армяне, итого - около 55 тыс. человек.

У армян около 400 танков Т-72 и Т-55, около 350 БМП, более 400 единиц артиллерийских систем различного калибра, в том числе около 40 РСЗО "Град" и 4 273 мм WM-80 китайского производства. Имеется у Армении и около 8 единиц оперативно-тактического комплекса 9К72, известной в мире как "Скад". Однако в отношении ВВС и ПВО абсолютное превосходство сохраняется за Азербайджаном. Из боевых машин у Армении по одной эскадрилье Су-25 и Ми-24. Остальная армянская авиатехника имеет весьма ограниченное боевое значение. Аналогичная ситуация и со средствами ПВО. Армения располагает только 8-ю современными ЗРК средней дальности С-300, остальные представлены устаревшими комплексами. Имеется около 300 ЗОС малой дальности, в том числе около 200 ПЗРК.

Таким образом, сопоставляя боевой состав ВС Азербайджана и Армении, совершенно нетрудно заметить, что мы имеем подавляющее превосходство в воздухе. Тем паче, что выучка личного состава, оперативно-тактическая подготовка командного состава и моральный дух азербайджанской армии существенно превосходят таковые у армян.

Кроме того, в современных военных действиях, как доказывает практика, побеждает тот, кто имеет более совершенные и модернизированные технологические средства обеспечения необходимых операций.

Объясняю на пальцах для блогера и политика А.Керимли: наличие цифровой связи, систем предварительной разведки, средств ночного видения и тепловизоров в значительной степени повышает ударные возможности нашей армии. Это отлично показал опыт "четырехдневной войны" 2016 года, когда армия Азербайджана добилась очень серьезных преимуществ в ходе именно боевых действий ночью. А об эффективном применении ударных беспилотников - вспомним удары беспилотниками "Харон" и "Хароп" по армянским позициям, а также по движущимся целям - можно говорить долго.

Именно по этой причине Армения выбрала путь прикрытия внешним "щитом" - военным контингентом России, а точнее, 102-й базой в стране. При этом у самой армянской армии роль слабого придатка, что, естественно, связано с очень скромными финансовыми ресурсами Еревана.

Теперь что касается "опасений" и стенаний А.Керимли насчет наличия у армян "Искандер М". РСЗО "Смерч" - по официальным данным их у нас минимум 40 - крайне эффективно по соотношению "цена - результат". Например, залпом из 12 ракет только одной машины можно гарантированно уничтожить, например, позицию "Искандеров", дивизиона войсковой ПВО, узел связи, полевой штаб или армейский склад боеприпасов. Особенно эффективным будет применение таких ракет в горной местности, где ценится прежде всего, точность поражения. "Искандер М" же вчистую проигрывает не только "Смерчи", но и "Полонезам", купленным у братской Беларуси.

РСЗО "Полонез", самая известная новинка белорусского ВПК, способен поражать живую силу и бронированную технику с высокой точностью на расстояние до 200 километров. В прошлом году была испытана модернизированная версия РСЗО, в ней дальность стрельбы увеличена до 300 километров. Залп из восьми ракет по восьми разным целям может быть произведен за 50 секунд, время подготовки к залпу - 8 минут.

Для победы в современной войне нужно не только самое современное оружие и военная техника, но и культура их применения. Иными словами, системный подход, которым Армения никак не может похвастаться.

Учите матчасть, г-н Керимли, ибо ученье свет, а неученье - радикальная оппозиция.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az