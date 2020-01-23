Доверие к действующему руководству Армении продолжает падать в России, заявил сегодня эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук армянскому агентству tert.am. По мнению политолога, Ереван все больше показывает свою некомпетеность в двусторнних отношениях c Россией.

"Доверие к действующему руководству Армении продолжает падать. Я в данном случае говорю не о каких-то рейтингах, а об общем настрое, настроении в экспертных кругах, что гораздо надёжнее как показатель", - заметил Трофимчук.

Если в двух словах охарактеризовать имидж этого руководства, с российской точки зрения, это - непредсказуемость и некомпетентность. Не говоря уже о том, что премьер Армении обращается напрямую к ФБР США, чтобы американцы помогли раскрыть какую-то "тайну" по поводу незаконного перевода за рубеж Сержем Саргсяном государственных активов страны, передает Day.Az со ссылкой на СМИ6.

Трофимчук отметил, что деятельность спецслужб в тесной связке с американцами настораживает.

"Возникает естественный вопрос: а что, при Пашиняне сами армянские спецслужбы вообще разучились работать, особенно после инцидента с СНБ Армении, Ванецяном? Для чего надо посвящать американцев в секреты официального Еревана и, автоматически, стран-членов ОДКБ, с учётом участия Армении в этом военно-политическом блоке?", задался вопросом эксперт.

По мнению политолога, Вашингтон получает прямой доступ ко всем архивам и секретам Армении. "Получается, что Вашингтон напрямую управляет Ереваном. Более того, в таком случае здесь могут быть напрямую затронуты и интересы стран, входящих в ОДКБ, в том числе Казахстана и Беларуси", - сказл Трофимчук.

Данная тема, раскрытая политологом особо беспокоит экспертное сообщество. Посвящая американские спецслужбы во внутреннюю кухню и "ядро" самого государства Армения открывает для американцев способы вмешиваться в дела ОДКБ и Евразийского союза, членами которго Ереван является.

Помимо прочего, здесь же надо и искать и источники антироссийских настроений в Армении. Многие эксперты на протяжении последних лет искренне недоумевали о причинах роста русофобии в Армении. Вроде бы Москва обеспечивает безопасность Армении, оружие поставляет чуть ли не даром. Причины очевидны: обширные агентурные сети ЦРУ в эшелонах власти в Ереване.

Данная ситуация очень напоминает последние годы существования СССР. Именно тогда при попустительсве рукводящих органов КГБ СССР американская разведка получила доступ в секретные материалы. Продбоно об этом описано в мемурах начальника Аналитического управления КГБ СССР генерал-лейтенанта Николая Леонова. Итоги такого безрассудвства всем известны.

Армения идет по тому пути, которую избрали для нее заокеанские хозяева. Именно с приходом Пашиняна Вашингтон напрямую начал вмешиваться в дела Еревана.

Здесь уместно напомнить слова Пашиняна сказанные им ровно год назад.

"Членство Армении в ЕАЭС не было верным, но это факт".

К слову, Армения ждет первое заседание межведомственной комиссии по организации инвестиционного форума Армения-ЕС. По словам заместителя главы правительства Тиграна Аветисяна, конференция будет направлена на привлечение многопрофильных иностранных инвестиций, установление новых деловых связей, углубление и дальнейшее укрепление политических и экономических отношений с ЕС. Резюмируя все происходящее вокруг Еревана, ни чем иным, как миной замедленного действия подложенную под ОДКБ и Евразийский союз не назовешь.