24 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с мэром швейцарского города Монтре, сопредседателем азербайджано-швейцарской группы дружбы Лораном Верли. 

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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