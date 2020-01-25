25 января ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел Российской Федерации, академик Анатолий Торкунов выступил с лекцией в Университете АДА.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, А.Торкунов поделился анализом новых процессов в сфере современных международных отношений с представителями дипломатического корпуса, студентами и профессиональными исследователями в этой сфере.

Выступивший на мероприятии ректор Университета АДА, посол Хафиз Пашаев довел до внимания, что МГИМО готовит специалистов не только в сфере международных отношений, но и в области точных наук. "Университет АДА придает значение сотрудничеству с Университетом МГИМО. Поэтому предоставляя программу двойных дипломов в сфере финансов мы преследуем цель подготовки специалистов в этой сфере с МГИМО", - сказал он.

Ректор Университета МГИМО академик Анатолий Торкунов выразил удовлетворение от сотрудничества с Университетом АДА. Он довел до внимания, что Университет МГИМО наряду с подготовкой специалистов в сфере международных отношений, аграрной, спортивной и других областях, намерен расширить сотрудничество и в сфере исследования искусственного интеллекта. "Учитывая изменения параметров в сфере современных международных отношений, это можно охарактеризовать и как постбиполярный период",- сказал он.

Отметив, что между понятиями классической дипломатии предыдущих лет и нынешней дипломатии есть большая разница, академик подробно проинформировал о технологической революции в информационной сфере. Он сказал, что революция в информационной сфере включает в себя и понятие искусственного интеллекта.