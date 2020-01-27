В Азербайджане для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на девятое февраля, аккредитацию уже прошли 409 международных наблюдателей.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал глава Комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов добавил, что аккредитация наблюдателей продолжается, и этот показатель будет расти.

По словам председателя Комиссии, аккредитацию также прошли 55,492 тысячи местных наблюдателей.