В Швеции увидела свет монография "Оспариваемые территории и международное право. Сравнительное исследование нагорно-карабахского конфликта и прецедента Аландских островов", написанная азербайджанским ученым, доктором юридических наук Камалом Макили-Алиевым.

Макили-Алиев в настоящее время является старшим преподавателем Университета Мальмё (Швеция), исследователем юридического факультета Лундского университета и Института Рауля Валленберга. Ранее занимался исследованиями в области международного права и международных отношений (специализируясь на международной безопасности, обороне и конфликтах) в качестве главного научного сотрудника SAM и офицера юридического управления министерства обороны Азербайджанской Республики.

Результаты исследований азербайджанского ученого были приняты к публикации в качестве монографии во всемирно признанном научном издательстве высшей категории "А" - Routledge. Как отметил Day.Az сам автор, это означает, что исследования в публикуемой книге прошли самую жесткую и придирчивую проверку, применяемую к научным публикациям в мире. Монография стала первым исследованием вопроса правового статуса Нагорного Карабаха, вышедшим в данном академическом издании.

Говоря об основном предмете своих исследований, Макили-Алиев отметил, что это разрешение нагорно-карабахского конфликта мирным путем в рамках международного права.

"В этих целях проводится сравнительный правовой анализ нгорно-карабахского конфликта и прецедента Аландских островов, который является удачным примером разрешения территориального конфликта между Швецией и Финляндией на основании автономии, обеспеченной международным правом. Однако речь не идет о шаблонном применении прецедента Аландских островов к карабахскому конфликту. Речь идет о точечном применении отдельных элементов прецедента для разрешения наиболее тяжелых вопросов продолжающегося конфликта с точки зрения международного права", - отметил наш собеседник.

По мнению автора монографии, особенно важна первая глава книги, где с научной точки зрения развенчивается миф о передаче Нагорного Карабаха Азербайджанской ССР Сталиным, поясняется недопустимость категоризации т. н. "Нагорно-Карабахской Республики" даже де факто государством, с точки зрения международного права доказывается невозможность применения принципа права народов на самоопределение к нагорно-карабахскому конфликту, научно объясняются возможности Азербайджана по использованию своих прав, предоставляемых статьей 51 Устава ООН (самооборона).

"С академической точки зрения, "Оспариваемые территории и международное право. Сравнительное исследование нагорно-карабахского конфликта и прецедента Аландских островов" - это единственное новое монографическое издание, посвященное карабахскому конфликту и международному праву, увидевшее свет в международно-признанном западном академическом издательстве. Должен подчеркнуть, что Routledge - это издательство категории "А", которых в мире всего около двадцати, а международным правом занимается около пяти из них, в их числе Cambridge University Press, Oxford University Press и Harvard University Press. Следовательно, книга, выходящая в Routledge, имеет намного больший вес и влияние в международном научном мире", - подчеркнул Камал Макили-Алиев.

Отметим, что презентация книги Камала Макили-Алиева в Баку прошла в среду в Центре внешнеполитических исследований.

Лейла Таривердиева