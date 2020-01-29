Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были рассмотрены обращения Мониторингового центра "Rəy" и французского Института социальных исследований "Opinion Way" Фонда "Права человека XXI век - Азербайджан", желающих проводить экзит-полы на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане 9 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Зампред ЦИК Ровзат Гасымов отметил, что Мониторинговый центр "Rəy" проводил экзит-полы и на прошлых выборах в Азербайджане и обладает достаточным опытом в этой сфере. В этот раз организация намеревается провести опросы на выходе в 1080 избирательных участках по 118 избирательным округам.

В результате голосования оба обращения были приняты.