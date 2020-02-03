Очень правильно говорят, что дружба познается в беде. В беде познается и истинное братство.

Братство Турции и Азербайджана не нуждается в доказательствах. Это естественное, определенное историей, менталитетом, языком и многими другими факторами родство двух народов. Радости и горести одной страны воспринимаются как собственные - другой. Взаимовыручка и взаимная поддержка Баку и Анкары на уровне региона и мира - фактор, укрепляющий позиции двух наших стран и являющийся предупреждением для их противников.

На минувшей неделе азербайджано-турецкие отношения еще раз громко заявили о себе - турецкая сторона эвакуировала из охваченного эпидемией китайского Уханя находившихся там граждан Азербайджана.

A400M ВВС Турции, переоборудованный под амбулаторный самолет, вылетел в Китай в пятницу с группой медиков на борту, забрал людей и уже вернулся в Анкару. Кстати, турецкие военные вывезли из опасной зоны также граждан Грузии и Албании.

Эвакуация прошла в рамках операции, запланированной министерством здравоохранения Турции. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил журналистам, что частичные анализы проб, полученных у 61 эвакуированного лица, дали отрицательный результат.

"В соответствии с решением Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также духом братских связей между Азербайджаном и Турцией 1 февраля граждане Азербайджана и Турции были эвакуированы на самолете, принадлежащем Турции, из Уханя (Китай)... Азербайджан выражает благодарность правительству Китая за помощь и поддержку, оказанную гражданам Азербайджана, и выражает солидарность в эти трудные дни с дружественным китайским народом и государством", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"Весьма своевременно Турция эвакуировала своих граждан из провинции Ухань, где бушует коронавирус. И в этом процессе мы также снова стали свидетелями проявления братства Азербайджана и Турции", - сказал Day.Az азербайджанский эксперт Ризван Гусейнов.

Все вывезенные из Уханя проходят обследование в специальной клинике, то есть турецкая сторона делает все, чтобы сохранить здоровье этих людей, отметил Гусейнов. Это еще раз показывает, что Турция и Азербайджан имеют самый высокий уровень дружеских и братских отношений.

"Где бы ни присутствовала Турция, она всегда защищает интересы Азербайджана. И наоборот, наша страна всегда стоит на страже интересов братского турецкого народа, на всех международных площадках. Азербайджан всегда рядом с Турцией, в случае стихийных бедствий и любых других проблем. Причем, наше братство не преследует никаких меркантильных целей, просто два брата всегда готовы помогать друг другу. Это нормально, так и должно быть.

Может быть и некстати, но на этом фоне бросается в глаза информация в СМИ, согласно которой российский борт отказался вывезти из Китая граждан Армении, хотя эти страны повсюду позиционируются как стратегические союзники, входят в различные блоки, в том числе военный блок ОДКБ. Думаю, у России на это есть свои причины, и Еревану они должны быть хорошо известны", - сказал Ризван Гусейнов.

И правда, из армянских СМИ становится известно, что гражданам Армении никак не удается выехать из Китая. Сообщается, что 1 февраля авиакомпанией Ural Airlines была отклонена регистрация группы граждан Армении. Дело в том, что зарубежные авиакомпании постепенно ограничивают полеты в КНР, и возможностей улететь из страны для остающихся там армян становится все меньше.

Посольство Армении в КНР рекомендует армянским гражданам перебраться в ближайший город, из которого будет возможно вылететь в Армению, предварительно уточнив информацию с данной авиакомпанией. Надо так понимать, что больше ничем дипмиссия своим гражданам помочь не может. Неприятная ситуация, лишний раз демонстрирующая истинность народной мудрости - друзья действительно познаются в беде. Есть ли они у Армении? У нее, если верить политикам, имеются стратегические союзники. Но как насчет друзей?

Считается, что нехорошо считать чужие деньги, но все же невозможно не удивиться тому, что за неимением друзей об оставшихся в опасной зоне гражданах Армении не позаботилась хотя бы богатая диаспора. Ее возможности таковы, что, скинувшись, организации диаспоры могли бы перегнать целый самолет в Китай за соплеменниками. Но не сделали этого.

А обижаться на российские компании не стоит. Россия сейчас резко ограничила полеты в КНР, а вывозящие туда из РФ китайских граждан авиакомпании чаще всего возвращают самолеты без пассажиров. У российской стороны свои проблемы и граждане Армении не находятся тут на первом месте. О своих гражданах должна думать сама Армения и ее многочисленная и богатая хваленая диаспора, тратящая миллионы на лоббистов и незаконные проекты на оккупированных территориях Азербайджана.

Кстати, по последним "подсчетам" армянских так сказать исследователей, 60 миллионов человек в мире являются армянами. Правда, 50 миллионов из них об этом не знают...

Зульфугар Ибрагимов