Стандартная тема "политических заключенных в Азербайджане" педалируется в Евросоюзе так часто по той причине, что ничего другого придумать против Азербайджана не удается.

Об этом сказал Trend известный российский политолог в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук, передает Day.Az.

По его мнению, это является определенной местью за независимую позицию Азербайджана в рамках таких организаций, как "Восточное партнёрство": "Вот когда в Евросоюзе смогут бесплатно давать людям жильё - журналистам, ветеранам и т.д., - то тогда Азербайджану, видимо, будет смысл туда стремиться, но пока что более передовой социальная политика выглядит именно в Азербайджане. Поэтому куда там ПАСЕ или другим европейским институтам критиковать Баку".

Политолог отметил, что еврокомиссарам очень далеко даже до советских чиновников: "Советское государство в своё время давало бесплатное жильё всем своим гражданам поголовно, включая журналистов, при этом та журналистика была просто несравнима по качеству с той "жёлтой" прессой, которая культивируется сейчас в Европе".

Трофимчук подчеркнул, что имеет свои отличия и азербайджанская пресса: "Она не скатилась до уровня, существующего во многих странах, с которыми Азербайджан практически одновременно начал строить демократию. Здесь до сих пор чувствуется своя школа, нормы, принципы. Поэтому ПАСЕ не стоило бы вообще трогать эту опасную для себя самой же тему. Азербайджанские журналисты, по-прежнему, интеллигенты, а то бы они обязательно воспользовались возможностью дать объективную характеристику еврокомиссарам, с их методами, которые нам что-то напоминают. Включая не только вопрос СМИ, но и западной политической системы как таковой, где рядовой гражданин в принципе не может попасть во власть, так как эта сфера находится в ином измерении и полностью отделена от народа. Поэтому там все люди, по сути, являются вечными "политическими заключёнными".

Что касается прав человека, то, по мнению эксперта, если они где и не соблюдаются, то именно в тех странах, откуда исходят разного рода "защитные" резолюции: "Там люди до сих пор живут под мостами, в коробках из-под холодильников, но местным, европейским властям до них почему-то нет никакого дела".