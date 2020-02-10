Связи между Ираном и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на мероприятии по случаю 41-й годовщины победы Исламской революции в Иране сказал посол этой страны в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

По его словам, подписанные между двумя странами многочисленные контракты, различные совместные проекты в сфере экономики, торговли, промышленности, сельского хозяйства, образования и туризма, в том числе международный транспортный коридор Север-Юг, который имеет для региона важное значение, подтверждают потенциал развития отношений.

"Иран хочет иметь хорошие отношения со всеми соседними странами. Основываясь на общих религиозных, культурных и исторических связях, могу сказать, что братство и дружба Ирана и Азербайджана вечны. Искренние отношения между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Хасаном Рухани являются крепким фундаментом для отношений между двумя странами.

Есть неисчисляемое множество показателей, доказывающих укрепление и развитие связей между Ираном и Азербайджаном. Иран - наиболее посещаемая гражданами Азербайджана страна, и этот факт является показателем братских отношений между двумя народами. Показателем отношений на самом высоком уровне являются и взаимные визиты официальных лиц обеих стран, обширные торговые связи между Ираном и Азербайджаном", - сказал Джахангирзаде.