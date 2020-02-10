Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник встретился в Вене с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером и стороны обсудили пути расширения сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи генсек Гремингер заявил, что ОБСЕ привержена поддержке Азербайджана в выполнении его обязательств во всех трех измерениях безопасности: военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом. В этой связи генсек напомнил, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), приняв официальное приглашение азербайджанской стороны, направило Миссию по наблюдению за выборами в Азербайджан для наблюдения за досрочными парламентскими выборами девятого февраля.

Министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что эти выборы следует рассматривать в контексте процесса реформ в Азербайджане.

Министр проинформировал генсека Гремингера о своей встрече с министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном, которая состоялась 28-30 января в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Министр подчеркнул важность подробных обсуждений субстантивных аспектов скорого урегулирования конфликта на основе принципов Хельсинкского Заключительного акта. Генсек выразил полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы и приветствовал переговоры и конкретные шаги по подготовке населения к миру посредством интенсивных контактов между людьми.

Эльмар Мамедъяров и Гремингер также обсудили текущий этап реализации проекта ОБСЕ "Содействие развитию зелёных портов и связанности в регионе Каспийского моря".

Министр Эльмар Мамедъяров пригласил генерального секретаря Гремингера посетить Азербайджан в ближайшее время. Министр отметил, что по случаю визита генерального секретаря в Баку будет организована конференция по поощрению зеленых портов и соединения.