Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев ответил на вопросы АЗЕРТАДЖ об отзывах зарубежных наблюдателей, прослеживавших парламентские выборы, проведенные в нашей стране 9 февраля.

- Хикмет муаллим, 9 февраля в Азербайджанской Республике прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис. Как вы оцениваете отзывы зарубежных наблюдателей, отслеживавших выборы?

- Сначала хотел бы отметить, что внеочередные парламентские выборы являются составной частью политики широкомасштабных реформ, проводимой Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, и азербайджанский народ еще раз выразил свою волю на выборах.

Полагаю, что только факт регистрации более чем 1300 кандидатов наглядно свидетельствует о большом интересе к выборам в азербайджанском обществе и, самое главное, веры в то, что выборы прошли в условиях конкуренции. Как сказал господин Президент, "если бы не было веры, эти люди, может быть, и не приняли бы участия в выборах".

Вновь проявив доброе намерение, азербайджанское правительство направило приглашения для наблюдения за выборами от соседних государств до стран Латинской Америки, и в такие международные организации, как Тюркский Совет, Шанхайская организация сотрудничества, Организация Черноморского экономического сотрудничества и др. Пользуясь случаем, выражаем признательность им за то, что приняли наши приглашения. Отрадно, что абсолютное большинство международных наблюдателей подчеркнули, что выборы прошли в свободных, демократических и прозрачных условиях.

- Что вы думаете о позиции по выборам Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ?

- Мы непосредственно ознакомились с отзывом БДИПЧ\ОБСЕ. Полагаю, что в нынешнем оценивании ясно прослеживается концептуальная разница. Отзыв БДИПЧ не несет по сути характер политического заявления, и направлено в основном на процедурно-организационные вопросы. То есть, моменты, отмеченные как недостатки, большинство замечаний несут именно процедурно-организационный характер. Они имеют локальное значение и не относятся к общим итогам. Хотел бы особо подчеркнуть, что в отзыве БДИПЧ нет сомнений в итогах парламентских выборов, как заявляют некоторые представители оппозиции.

Как известно, сразу после выборов Центральная избирательная комиссия отметила, что серьезно рассмотрит все нарушения на выборах, о которых было заявлено, в том числе видеозаписи.

Мы смотрим на каждые выборы как на возможность прогресса по сравнению с предыдущим, а также устранения недостатков. В этом смысле в соответствии с международными обязательствами мы всегда готовы к сотрудничеству с международными организациями на конструктивной основе, и соответствующие предложения и рекомендации всех организаций, включая БДИПЧ, наблюдавших за выборами, будут внимательно проанализированы.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что источником власти в Азербайджане является народ, и азербайджанский народ посредством выборов выразил свое отношение к законодательной власти. Азербайджанская власть, в свою очередь, проведя демократические, свободные и прозрачные выборы, вновь выразила свою политическую волю.