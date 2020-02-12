Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия центра ASAN xidmət в Кюрдамире
12 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии центра ASAN xidmət в Кюрдемире.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства разрезал ленту в знак открытия центра.
Помощник Президента - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев проинформировали главу государства о центре.
Затем Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами ASAN.
Глава государства выступил на встрече.
В заключение было сделано фото на память.
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