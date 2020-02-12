Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в городе Кюрдамир.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью строительства нового здания на 960 учеников полной средней школы № 5 в городе Кюрдамир, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана, министерству образования первоначально выделяются два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, установленном в части первой настоящего распоряжения, министерству экономики - предусмотреть в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана на 2021 год финансовые средства, необходимые для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в части первой настоящего распоряжения.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.