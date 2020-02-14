14 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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